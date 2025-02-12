Minikler ve Yıldızla Wushu Türkiye Şampiyonasında ilimizden katılan sekiz sporcudan beşi kürsüye çıkmayı başardı.

7-10 Şubat tarihlerinde Yalova’da yapılan Türkiye Minikler ve Yıldızlar Wushu Şampiyonasına ilimizden sekiz sporcu mücadele etti.

Türkiye Şampiyonasında yıldız erkekler 72 kiloda Göktan Yapıçı, yıldız kız 60 kiloda Sinem Ahıshalı ve minik kız 36 kiloda Erva Naz Bezmen sıkletlerinde birinci olarak altın madalya kazanan sporcular oldular.

Alt minik kız 24 kiloda Hira Geldi gümüş yıldız kız 36 kiloda Azru Şu Dizlek ise bronz madalya kazanan sporcular oldular.

İl Temsilcisi Bekir Bolat şampiyonada sporcularının güzel bir performans gösterdiklerini belirterek kendilerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.