U 15 Gelişim Liginde ise Çorum FK ikinci yarının ilk maçında Zonguldakspor deplasmanında ikinci yarının başında on kişi kalmasına karşın rakibini 4-1 yenerek hem üç puanın sahibi oldu hemde zirveye ortak oldu.

Maça iyi başlayan Çorum FK 10. dakikada Eyüp’ün attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu golle önde tamamladı. İkinci yarının başında ev sahibi takım penaltıdan Eymen’in attığı golle skoru 1-1 yaptı. 50. dakikada Eymen ile 2-1 öne geçen Çorum FK bu dakikada Rüzgar’ın kırmızı kart görmesi ile on kişi kaldı. Buna rağmen oyunu bırakmayan kırmızı siyahlı takım son dakikalarda Ali Sarper’in attığı gollerle 4-1 yenerek