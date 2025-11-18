Osmancık Belediyespor - Bayat Belediyespor maçının hakemlerine yapılan çirkin saldırıya bir tepkide Futbol İl Hakem Kurulundan geldi. Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada bu saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı alacaklarına inandıklarını dile getirildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi ‘Osmancık Belediyespor – Bayat Belediye Gençlikspor müsabakasında görevli hakemlerimize yapılan menfur saldırıyı derin bir üzüntü ve öfkeyle karşılamış bulunmaktayız.

Müsabakanın 80. dakikasında verilen kritik bir kararın ardından, sahaya yansıyan ve Yardımcı Hakem Hasan Berk Soytemiz ile Müsabaka Hakemi Serhat Doğan’ı hedef alan fiili saldırı girişimi, futbol camiası adına utanç vericidir. Sahadaki fiziksel güvenlik koşullarının ortadan kalkması nedeniyle maçın tatil edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Hakemlerimizin darp, tehdit ve ağır hakaretlere maruz kalması, kabul edilemez bir vandalizm örneğidir.

Hakemlerimizin sahalarda güven içinde görev yapması için “Sıfır Tolerans” politikamızın kararlılıkla sürdürüleceğini ve bu tür zorbalıkların karşısında dimdik duracağımızı spor kamuoyuna bir kez daha ilan ederiz. Saldırıya uğrayan hakemlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunar, sorumluların hak ettikleri cezayı alacağına olan inancımızı vurgularız. Saygılarımızla.