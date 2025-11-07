Amatör Liglerde hafta sonu oynanan üç karşılaşma oynanmayacak İl Tertip Kurulu U 16 Liginde iki U 14 liginde ise bir maça üç takım çıkmayacağı için oynanmayacak.

8 Kasım cumartesi günü İskilip ilçe sahasında oynanacak İskilipspor ile Vefaspor maçına İskilipspor takımı ile Alaca Belediyespor ile Çorumspor U 16 takıkları maçına Çorumspor takımı çıkmayacağını bildirdiği için oynanmayacak ve Vefaspor ile Alaca Belediyespor takımları hükmen galip sayıldı.

9 Kasım pazar günü U 14 liginde Vefaspor ile İskilipgücüspor U 14 takımlarının maçına ise İskilipgücüspor takımı çıkmayacağını bildirdi. Bu maçta da Vefaspor takımı hükmen galip sayıldı.