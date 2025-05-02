U 17 Liginde grup maçları tamamlandı play-off heyecanı hafta sonu iki maçla başlıyor.

On takımın mücadele ettiği U 17 Liginde grup maçları sonunda ilk dört sırayı alan takımlar final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Ligde oynadığı dokuz maçını da farklı skorlarla kazanan Mimar Sinanspor topladığı 27 puanla açık ara lider olarak final grubuna yükseldi.

İskilipgücüspor ise ligde son maçında Gençlerbirliği deplasmanında 3-1 kazanarak 21 puanla ikinci olarak final grubuna yükselen ikinci takım oldu. Alaca Belediyespor haftayı oynamadan Osmancık Belediyespor karşısında hükmen kazanarak ligi 21 puanla üçüncü olarak tamamladı ve final grubu bileti alan takım oldu.

Final Grubuna yükselen son takımı belirleyen iki maçta ise Hattuşa Gençlikspor, HE Kültürspor karşısında çok zorlansada maçtan 2-1 galip ayrılarak final grubuna yükselen dördüncü ve son takım oldu. Çorum Anadolu FK ise son maçında 3-3 berabere kaldı ve play-off’a yükselemedi.

Dört takımın çift devreli lig statüsünde mücadele edeceği U 17 Ligi final grubunda heyecan yarın oynanacak iki maçla başlayacak. İlk hafta maçında Mimar Sinanspor sahasında Hattuşa Gençlikpor’u konuk ederken Alaca Belediyespor ile İskilipgücüspor takımları ise Alaca ilçe sahasında karşılaşacak.

Final Grubunda ilk yarı 11 mayıs pazar günü sona erecek. İkinci devre 17 Mayıs’ta başlayacak ve şampiyon takım kupasını 25 Mayıs günü oynanacak maçlar sonunda alacak.