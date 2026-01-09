U18 Futbol Ligi'nde 6.hafta geride kalırken, Mimar Sinanspor ve Vefaspor yenilgisiz yollarına devam eden iki takım olarak dikkat çektiler.

14 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U18 Futbol Ligi'nde 6.hafta maçları sona erdi. A grubunda oynanan maçlarda 6.haftaya yenilgisiz lider giren Mimar Sinanspor sahasında Sungurlu Belediyespor'u 2-1 yenerken, Gençlerbirliği deplasmanda Mavi Ayspor'u 6-1, Çorum Anadolu FK ise sahasında Osmancık Kandiberspor'u 7-1 mağlup etti. Osmancık Belediyespor ise bu grupta haftayı BAY geçen takım oldu.

B grubunda oynanan maçlarda ise lider Vefaspor sahasında İkbalspor ile 3-3 berabere kalırken, İskilipgücü ise sahasında H.E.Kültürspor'u 3-1 mağlup etti. İskilipspor ise haftayı 3-0 hükmen galip kapatırken, Alaca Belediyespor ise haftayı BAY geçti.