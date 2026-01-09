Arca Çorum FK'nın U19'ları hafta içi mesaisinde Kastamonuspor'u rahat geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 16.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Kastamonuspor'u konuk etti. Devane Sahası'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar maçı 5-1 gibi net bir skorla kazanmayı başardı. Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri Deniz (2), Polat, penaltıdan Batuhan ve Süleyman kaydetti.

Bu sonucun ardından ligdeki üçüncü galibiyetini alan Çorum FK puanını 10'a yükseltirken, konuk Kastamonuspor ise 15 puanda kaldı.

Arca Çorum FK'nın U19'ları 14 Ocak Çarşamba günü 17.hafta maçında Düzcespor'un konuğu olacak.