U 18 Liginde heyecan hafta sonu oynanan dört maçla başladı.

Ligde ilk hafta maçları sonunda Sungurlu Belediyespor liderliğe yükselirken Mimar Sinan ve Osmancıkgücü sezona üçer puanla başladı.

Sungurlu Belediyespor evinde oynadığı ilk maçta Buharaspor’u 6-1 yenerek ilk haftanın lideri oldu.

Mimar Sinanspor ilk maçında HE Kültürspor karşısında 4-0 galip gelerek iddiasını ortaya koydu. Osmancıkgücüspor ise evinde İskilipspor’u 2-1 yenerek sezon-a üç puanla başladı. İlk haftanın berabere biten tek maçında Gençlerbirliği ile Hattuşaspor takımları 2-2’lik skorla aldılar.

Ligde ikinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek.