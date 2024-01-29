Bölgesel Gelişim Ligi U 19’da Ahlatcı Çorum FK, play-off yolundaki kritik maçta Afyonspor deplasmanında 6-2 kazanarak hem yarışa ortak oldu hem de üçüncü devre avantajını ele geçirdi.

4. grupta mücadele eden Çorum FK ilk yarıda evinde 3-1 yenildiği Afyonspor ile ikinci yarının son hafta maçında deplasmanda karşılaştı.

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Afyonspor takımının transfer yasağı nedeni ile alt yapıdan gençlerin A takıma çıkması ile avantaj yakalayan kırmızı siyahlı takım ilk yarım saatlik bölümde karşılıklı ataklarla geçerken Efe’nin golü ile 1-0 geriye düştüğü maçta Arda ve Yiğit Efe’nin golleri ile ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda kontrolü tamamen ele alan Çorum FK Adal, Enes, Ahmet Ensar ve Abdullah’ın golleri ile rakibini 6-2 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Bu galibiyet ile Afyonspor ile maç eksiği ile puanları eşitleyen ve ikini sıradaki Ispartaspor ile puan farkını ikiye düşüren Çorum FK final grubu için umutlandı