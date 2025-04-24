U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK dün oynadığı Aksarayspor maçından 0-0 berabere ayrılarak play-off oynamayı garantiledi.

4. grupta mücadele eden Çorum FK 45 puanla ikinci sırada yer alırken Aksarayspor ise 43 puanla üçüncü sıradaki kritik maçta kırmızı siyahlı takım rakibi önünde kontrollü bir futbol oynadı.

Bu maçta alacağı bir puanla son maç öncesinde play-off biletini alacak olan kırmızı siyahlı takım hücumdan çok savunmayı düşünerek çıktığı maçtan 0-0 beraberlik ile ayrılarak hafta sonu oynayacağı erteleme maçı öncesinde play-off biletini almayı başardı.

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde 6 grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım ile takım sayısı fazla olan iki grup üçüncüleri play-off’a yükseldiler. Diğer gruplardan en iyi üçüncü dört takım önümüzdeki hafta içinde baraj maçı oynayacak ve bu iki maçı kazanan takımlar ile diğer 14 takım kura ile eşleşecek ve tek maçlı tarafsız sahada karşılaşacaklar.

Bu maçları kazanan sekiz takım İzmir Altınordu tesislerinde yapılacak Türkiye finallerinde iki grupta üçer maç yapacak ve bu maçlar sonunda ilk sırayı alan takımlar şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.