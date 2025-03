Çorum FK U 19 takımı evinde konuk ettiği Düzcespor karşısında büyük bölümünü çok üstün oynadığı maçı Abdullah’ın kafa golü ile 1-0 geçti ve galibiyet serisini devam ettirerek ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Fatih Koçak.

AHLATCI ÇORUM FK U19 : M.Emin, Yusuf, İsmet, Usaini Hassan, Burak, Ömer Faruk, İsmail Can, Arda, Laye, Abdullah, Polat.YEDEKLER: Serdar, Ö.Faruk, Yunus Emre, Emin, Furkan Enes, A.Enes, Kayra.

DÜZCE CAM DÜZCESPOR U19 : Gökdeniz, Erdinç, Muhammet, Mustafa, Esad, Yusuf Can, Mahir, Erdoğan, Burak Can, Oğuz, Gökdeniz.

YEDEKLER: Emir, Kaan, Yaser, Burhan, Turapcan, Berat.

GOL: Dk.48 Abdullah.