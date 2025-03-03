1. Amatör Küme’de haftanın en kritik maçta ligde kalma mücadelesi veren iki takım Osmancıkgücüspor ile Ulukavakspor arasındaki maçtan konuk takım 2-0 galip ayrılarak ilk üç puan sevincini en yakın rakibi önünde yaşadı.

İlk altı maçından puansız ayrılan Ulukavakspor iki beraberlik ile yedinci sırada bulunan Osmancıkgücüspor arasındaki maç beklendiği gibi zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Maçı 58. dakikasında iki takımda sahada on kişi kaldı. Ulukavakspor Berkehan ve Tunahan ile 2-0 öne geçti uzatmalarda Osmancıkgücünden iki futbolcu daha kırmızı kart gördü ve maçı 8 kişi tamamladı. Bu galibiyet ile Osmancıkgücü 2 puanda kalırken Ulukavakspor ise üç puana yükseldi.

SAHA: Osmancık

HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Muhammed Yıldırım, Yunus Emre Tok.

OSMANCIKGÜCÜSPOR : Osman, Tuncay (Enes), Mustafa, Poyraz Kaan, A. Kerim, Emrah, A. Furkan, Görkem, M. Melih (Oğuzhan), Yusuf (Alihan) Mehmet (B. Ali).

ULUKAVAKSPOR : Efrahim, Batuhan, Hakan (Doğukan), Gökhan, Turgut Baki, Resul, Berkehan (Tunahan), Arda (O. Berat), Melih (Azad), Mehmet Ali, Ahmet (F. Hamza).

KIRMIZI KARTLAR : 58. dak. M. Ali (Ulukavakspor), 58. dak. Kerem, 90. dakikada Görkem, Beraf Efe (Osmancıkgücüspor).

GOLLER : 75. dak. Berkehan, 89. dak. Tunahan (Ulukavakspor).

