U 19 Gelişim Liginde Arca Çorum FK ligdeki dördüncü galibiyetini Sincan Belediyespor’u 2-1 yenerek aldı. Kırmızı Siyahlı takım dün Devane sahasında konuk ettiği Sincan Belediyespor karşısında ilk yarının son dakikalarında Yunus Emre ve Uğur’un attığı gollerle maçta 2-0 üztünlüğü yakaladı.

Maçın ikinci yarısında daha kontrollü bir futbol ortaya koyan kırmızı siyahlı takım kontrataklarla gol aradı. Sincan Belediyespor’un 83. dakikada bulduğu gol puan için yeterli olmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan Çorum FK 13 puana yükselirken Sincan Belediyespor ise 9 puanda kaldı.