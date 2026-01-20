U 19 Gelişim Liginde Arca Çorum FK ligdeki dördüncü galibiyetini Sincan Belediyespor’u 2-1 yenerek aldı. Kırmızı Siyahlı takım dün Devane sahasında konuk ettiği Sincan Belediyespor karşısında ilk yarının son dakikalarında Yunus Emre ve Uğur’un attığı gollerle maçta 2-0 üztünlüğü yakaladı.

Mimar Sinan büyük avantaj yakaladı
Mimar Sinan büyük avantaj yakaladı
İçeriği Görüntüle

Maçın ikinci yarısında daha kontrollü bir futbol ortaya koyan kırmızı siyahlı takım kontrataklarla gol aradı. Sincan Belediyespor’un 83. dakikada bulduğu gol puan için yeterli olmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan Çorum FK 13 puana yükselirken Sincan Belediyespor ise 9 puanda kaldı.

Muhabir: Harun Akkaya