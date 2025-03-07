Yeşilay Haftası etkinlikleri arasında Yeşilay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 3*3 Basketbol turnuvasında boys öf hellspor birinci oldu.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen turnuvada erkeklerde dört takım mücadele ederken bayanlarda ise bir takım rakipsiz birinci oldu. Yapılan müsabakalar sonunda Emrah Bülbül, Yusuf Bıyık, N. Emre Kaya ve Mert İpoğlu’ndan oluşan boysoff hell takımı birinci olurken Osman Demirhan, Berkay Ateş, Nurtaç Vurhal ve Kaan Büğrüoğlu’ndan oluşan kadrosu ile Kartallar takımı ikinci oldu.

Erdi Şahin, Zeki K. Özken ve Kaan Kuzulu’lu kadrosu ile Hititler takımı ikinci olurken, Halil Yolcu, Efrahim Taş ve H, Hüseyin Küçükhis’li kadrosu ile Yeşilcanlar takımı dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende birincinin kupasını Yeşilay Bölge Koorditanörü İsmail Türker Ejder, ikincinin kupasını Yeşilayspor Kulübü Başkanı Mahmut Uysal üçüncü takımın kupasını Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil ve dördüncü olan takımın kupasını ise Yeşilayspor Başkan Yardımcısı Nurettin Geldi verdi.