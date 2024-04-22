U 23 Serbest Güreş İl birinciliği altı maçla tamamlandı. Adil Candemir Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde üç sıklette maç yapılmazken üç sıklette ise birer maç yapıldı bir sıklette ise üç maçla müsabakalar tamamlandı.

U 23 Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek sporcular şöyle:

57 kilo: Yusuf Yücel, 61 kilo: Yunus Emre Battal, 74 kilo: 1. Eren Uzun, 2. Efe Kamil Taşdemir. 79 kilo: 1. Mertcan Damatoğlu, 2. Alperen Kara. 86 kilo: 1. Efe Raşit Altuntaş, 2. Yasin Eroğlu. 92 kilo: 1. Deniz Can Çırak, 2. Şahin Dur. 97 kilo: 1. Hasan Taha Küçük, 2. Hüseyin Uysal. 125 kilo: 1. Mustafa Mert Uzun, 2. Harun Uysal, 3. Mustafa Tayyip Küçük.