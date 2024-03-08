Okullu Yıldız Erkekler Futsal il birinciliğinde Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nu 5-1 yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Yarı final maçını kaybeden iki okul üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı. İlk yarıyı büyük bir mücadeleye sahne olan maçın bu devresini Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda kontrolü eline geçiren Sungurlu temsilcisi Emre’nin üç Zeki’nin iki golü ile rakibini 5-1 yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.