Çorum Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi. Şenlikte atık malzemelerle yapılan uçurtmalarda dereceye girebilmek için yarıştı.

Çorum Barajı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken en çok geri dönüşüm malzemelerinden yapılan, estetik görünümü, uçabiliyor olması, tasarımın kişiye özgü olan uçurtmalarda ödül için gökyüzünde süzüldü.

50’ye yakın uçurtma ödül için gökyüzünde süzülürken, vatandaşlarda aldıkları hazır uçurtmalarıyla katılarak gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve vatandaşların katıldığı uçurtma şenliğinin sonunda dereceye giren uçurtma sahiplerine ödülleri verildi.

El yapımı özgün uçurtmaların değerlendirmeye alındığı yarışmada 4 bin TL’lik birincilik ödülünü Elif Şengöz kazandı. Şengöz ödülünü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ellerinden alırken, ikinci olan Ekrem Ali Altın 3 bin TL’lik ödülünü AK Parti İl Başkanı Murat Günay’dan aldı. 2 bin TL’lik üçüncülük ödülü Fatih Yağız Büyükçalgaz’ın olurken ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat verdi. Yarışmada mansiyon ödülüne layık görülen ve bin TL hediye kazanan isimler ise Çınar Damar ve Yusuf Alp Doğan’ın oldu. Yarışmacılar ödüllerini Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları ve Beyazay Deneği Başkanı Lokman Ayva’dan aldılar.