Arca Çorum FK’da iki hafta önce göreve başlayan Teknik Direktör Uğur Uçar’ın teknik ekibinde görev yapan isimler açıklandı.

On kişilik teknik ekipte kırmızı siyahlı kulüpte uzun süredir görev yapan Atletik Performans Antrenörü Barış Üzbey devam eden isim olurken diğer dokuz isim Uğur Uçar ile göreve başladı.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğur Uçar’ın ekibi şu isimlerden oluşuyor:

Soldan sağa Barış Üzbey (Atletik Performans Antrenörü), Koray Akyüz (Yardımcı Antrenör), Utku Yörükoğlu (Atletik Performans Antrenörü), Zafer Yılmaz (Kaleci Antrenörü), Uğur Uçar (Teknik Direktör), Metin İlhan (Yardımcı Antrenör), Hakan Söyler (Yardımcı Antrenör), İsmail Kaya, Ömer Faruk Kırıcı, Mehmet Aktürk (Analiz Antrenörü).