Trendyol 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Arca Çorum FK maçını Kocaeli bölgesi hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel ve Serkan Pınar yapacak.

1.Lig'de 28.hafta yarın başlıyor
1.Lig'de 28.hafta yarın başlıyor
İçeriği Görüntüle

Güldibi bugüne kadar Çorum FK'nın 6 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Güldibi kariyerinde en çok Manisa maçlarını yönetti.

Güldibi Manisa FK'nın 12 maçında düdük çalarken, Çorum FK'da en çok maç yönettiği 5 takımdan biri oldu.

Muhabir: Fatih Battar