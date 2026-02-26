Trendyol 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Arca Çorum FK maçını Kocaeli bölgesi hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel ve Serkan Pınar yapacak.

Güldibi bugüne kadar Çorum FK'nın 6 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Güldibi kariyerinde en çok Manisa maçlarını yönetti.

Güldibi Manisa FK'nın 12 maçında düdük çalarken, Çorum FK'da en çok maç yönettiği 5 takımdan biri oldu.