Arca Çorum FK ligin 28. hafta maçında pazartesi akşamı Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Ümraniyespor maçının ardından futbolculara iki gün izin veren Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde kırmızı siyahlı takım haftanın ilk antrenmanına dün saat 17’de çıktılar.

İlk çalışma öncesinde Uğur Uçar futbolcularla bir toplantı yaparak Ümraniyespor maçının kritiğini yaptı ve takım olarak gördüğü eksikler konusunda mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takım haftanın ilk antrenmanına ısınma koşularının ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Daha sonra tempolu koşular ile devam eden antrenman kısa süreli kaleli oyun ile tamamlandı. Çorum FK, Manisa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.