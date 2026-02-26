Türkiye’de Profesyonel Liglerde en çok asist yapan futbolcu sıralamasında Çorum FK’dan iki futbolcu yer almayı başardı.

Yapılan sıralamada ilk sırayı Esenler Erokspor’dan Amilton 25 maçta 14 asist ile ilk sırada yer aldı.

İkinci yarıda ise devre arasında Bodrum FK’dan Çorum FK’ya transfer olan Fredy aldı ve 23 maçta 11 asist ile. Eskişehirspor’dan Akın Akman 20 maç ta 11 asistle üçüncü Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz 20 maçta 10 asistle dördüncü sırada yer alırken Çorum FK’dan Yusuf Erdoan ise 25 maçta 10 asistle beşinci sırada yer aldı.

Listede 1. ligde Amedspor’dan Murat Uçar 26 maçta 10 golle altın sırada yer aldı.