Çorum’un Uğurludağ ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni destekleme modeli çiftçilere ve köy muhtarlarına anlatıldı.

Uğurludağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri Resmi Gazete ‘de yayımlanan 25.07.2024 tarihli ve 8760 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğü koyulan “2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine ilişkin Karar” ve bu karara dayanılarak hazırlanan 2024/23 No’lu Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği ile 29 Ağustos 2024 tarihli ve 32647 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe koyulan “2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemelere İlişkin Karar” hakkında çiftçilere bilgilendirme yaptı.