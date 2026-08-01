Çorum Belediyesi ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen “Gelişimsel Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik” programı ile üniversite tercih döneminde gençlere yol gösteriliyor.

Üniversite adaylarının tercih sürecini daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, gençlere kariyer planlaması, meslek seçimi ve üniversite tercihleri konusunda uzman desteği sunuluyor.

29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda öğrenciler, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme fırsatı bulurken, gelecek hedeflerine uygun tercih yapabilmeleri için profesyonel rehberlik hizmetinden faydalanabilecek.

Program kapsamında danışmanlık hizmeti, Millet Kütüphanesi’nde 16.00-20.00 saatleri arasında, Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde ise 18.00-20.00 saatleri arasında veriliyor.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gençlerin eğitim hayatlarına yön verecek önemli bir dönemde yanlarında olmayı amaçladıkları belirtilerek, “Gençlerimizin ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun tercihler yapabilmeleri büyük önem taşıyor. Bu süreçte uzman rehberlerimizle öğrencilerimize destek olacak, geleceklerini planlarken yanlarında bulunacağız.” ifadelerine yer verildi.

“Keşfet, Anla, Planla, Başar” mottosuyla gerçekleştirilecek programın tüm üniversite adaylarına açık olduğu belirtilirken, tercih döneminde destek almak isteyen gençler danışmanlık noktalarına başvurabilecek.