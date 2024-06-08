Okul Sporları Minikler Badminton il birinciliğinde mücadele eden altı okuldan üçü Uğurludağ’dan geldi.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde Uğurludağ’dan Atatürk İlkokulu, Uğurludağ Kırköş İlkoköy İlkokulu ve Uğurludağ Çeltek Köyü İlkokulu badminton takımları mücadele etti.

Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın merkezden üç okulun katıldığı il birinciliğine Uğurludağ’dan üç okulun katılmasına verdiği destek nedeni ile Uğurludağ İlçe Spor Müdürü Arif Şen ve antrenörlere teşekkür etti.