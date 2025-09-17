Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı M. Hakan Tanrıöver, partinin “Anahtar Buluşmalar” etkinliği kapsamında Çorumlu gazetecilerle bir araya geldi.

Maya Cafe'de düzenlenen basın toplantısında, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı M. Hakan Tanrıöver, Parti MYK Üyesi Mustafa Can, Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Ali Fatih Göktuğ ve partililer katıldı.

Geçtiğimiz yıl kurulan Anahtar Parti’nin 71 il ve ilçelerde teşkilatlanmasını tamamladığını belirten Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı M. Hakan Tanrıöver, olası bir seçime hazır olduklarını söyledi.

‘Anahtar Parti milletimizin aramış olduğu yeni bir çıkış yolunun müjdecisidir.’ diyen Tanrıöver; “Anahtar partiyle diğer partilerin arasındaki fark; onlar yönetebileceği yoksullar istiyorlar, biz yoksulluğu ortadan kaldırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu

Ekonomi politikaları üzerinden iktidarı eleştiren Tanrıöver, Türkiye’deki temel meselenin sebepsiz zenginleşme ile derin fukaralık arasındaki uçurumun artması olduğunu ifade etti.

Ülkede emeklinin, çiftçinin, memurunun darda olduğunu dile getiren Tanrıöver; “Emekli, memur, çiftçi dardadır. Ekonomi zordadır. Hayat zorlaşmaktadır. Okul açıldı insanımız çocuğuna eğitimi için gerekli alt yapıyı sağlamakta zorlanmaktadır. Öğretmenler zordadır. Bunların hepsi kötü yönetilmekten kaynaklanmaktadır. Hükmet yeni kararnameyle yeni bir vergi sistemi getirdi. Esnafın, bakkalın, marangozun, kuaförün bu güne kadar ödediği vergiyi basit usule çevirdi. Bu yaklaşık 2 milyon insanımızın doğrudan doğruya ağır vergi yükü altına girmesi demektir. Bunu da 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulamaya koyacak.” diye konuştu

‘KAYYUMLARIN ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE VE REFAHINA HİÇBİR ETKİSİ YOKTUR’

CHP’li belediyelere atanan kayyumlara da değinen Tanrıöver, Türkiye’nin her alanda gerilediğini vurgulayarak; “Hükümet sandıkta mücadele etmek yerine ana muhalefet partisinin siyasi dinamikleriyle oynamaktadır. Her gün yeni bir operasyon. Ana muhalefete atanmak istenen kayyum, bunları alt alta toplasanız pazarda size bir bağ maydanoz vermezler. Ülkemizin ekonomisine ve refahına hiçbir etkisi yoktur. Türkiye’deki enflasyonun bu kadar fazla olmasının sebebi kamu harcamalarının çok maliyetli olmasıdır. Bu bi şekilde ilerletilemez. CHP’li belediyelere bu anlamda yolsuzluk soruşturmaları açılıyor. Yolsuzluk nerdeyse, parti gözetmeksizin herkese yapılmalıdır. Uzun tutukluluk süreci değil, en kısa zamanda iddianameler hazırlanmalı, yargılanmalı ve bağımsız yargı suçlu ve suçsuzu ayırt edip bir an önce hükme bağlamalıdır. Dolayısıyla Türkiye ve dünyanın şartları ağırdır. Erken seçimle ilgili beklenti her siyasi iktidar döneminde gündeme gelir ve daha önceki tecrübeler şunu gösterir. Seçim kelimesi tüpten çıkmış macun gibidir. Macun nasıl tüpe geri girmiyorsa, bu macunun geri tüpe girdiği Türk siyasi hayatında görülmemiştir” ifadelerini kullandı

‘BU MİLLET ASLA BUNU KABUL ETMEZ’

Terörsüz Türkiye’ programını eleştiren Tanrıöver; “Terörsüz Türkiye diye bir gündem oluşturdular. Seçimlere giderken iktidar partisi şöyle bir propaganda yapmışlardı. Eğer CHP İktidar olursa iktidar olursa Abdullah Öcalan ile müzakere ederler hatta onu dışarı çıkarırlar demişlerdi. Bu gün Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı İlan etti bundan sonra AK Parti, MHP ve Dem partiyle beraber yürüyeceğiz” dedi. Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu deyimiyle her iki yılda bir bu ülkede hainlerle kahramanların yerini yer değiştirmeye kalkarsanız bu ilkede 50 bin canımıza mal olmuş. Milyonlarca insanımızı can evinden vurmuş. Terör örgütü liderine kalkar da kurucu önder derseniz bu millet asla bunu kabul etmez.” şeklinde konuştu

‘TÜRKİYE’YE GELECEK TURİSTLER BEN

ALACAHÖYÜK’E GELECEĞİM DİYECEK’

Anahtar Parti iktidarında Çorum’un özellikle turizmde hak ettiği yere geleceğini kaydeden Tanrıöver, şunları söyledi;

“Burası dünyanın ilk süper gücü olan Hititlerin başkenti. Burası çok önemli bir medeniyet. Anahtar Parti iktidarında kültürel miras aracılığıyla kalkınma politikamızı uygulayacağız ve kültürel turizm açısından Çorum’u hak ettiği yere getireceğiz. Buraya önemli tanıtım kampanyaları düzenleyerek yurt dışından Türkiye’ye gelecek turistler ben Çorum’a Alacahöyük’e geleceğim diyecek. Daha önce benimde editörlüğünü yaptığım bir yayın var. İlk defa Türkçeye çevrildi. Çorum’dan ‘Hitit Diyarı’ diye bahsediyor. Bütün Alman arkeologlarının birinci ilgi ve konsantre merkezi Çorum Alacahöyük’tür. Gerçekten burası bir yapı taşıdır. Bunu aynı zamanda Çorum’un gastronomisinde görebiliriz. Buğdayın ilk ehlileştirildiği yerler bu topraklardır. Dolayısıyla insanıyla, kültürüyle, mutfak kültürüyle, kültürel turizm anlamında da Çorum’un hak ettiği yerlere kavuşabilmesi için gerekli çalışmaları da bu anlamda yapacağız. Çorum Kültürel Miras Aracılığıyla Kalkınma Turizm Eylem Planını da Çorum İl Başkanımızla paylaşıp Çorum kamuoyuna sunacağız.”