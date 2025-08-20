Çorum Ülkü Ocakları, Çalyayla Köyü ormanlık alanında çıkan yangınla mücadeleye destek olmak amacıyla çalışmalara gönüllü olarak katıldı.

Ülkücü gençler bir taraftan yangın söndürme ekiplerine yardım ederken diğer taraftan ise ekiplere erzak dağıttı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ormanlarımız, milletimizin ortak mirasıdır. Bu mirası korumak, her Türk gencinin asli görevidir. Yangınla mücadele eden ekiplerimizle birlikte teşkilatlarımızla elimizden gelen gayreti verdik ve vermeye de devam edeceğiz” denildi.