AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İskilip Ulu Cami restorasyonu için 70 milyon lira ödenek sağlandığını açıkladı.

RESTORASYON İHALESİ YAPILACAK

Restorasyon ihalesinin 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacağını belirten Kaya, “Milletimizin emaneti, ecdadımızın mirası İskilip Ulu Cami, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 70 Milyon TL ödenekle aslına uygun şekilde restore ediliyor” dedi.