3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor Çorumlu tecrübeli teknik direktör Cafer Aydın ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Futbolun içinden gelen Aydın, kariyerinin önemli bir kısmını 2. ve 3. Lig takımlarında geçirerek istikrarlı bir performans sergiledi.

1971 doğumlu Çorumlu teknik adam, bugüne kadar yönettiği takımlarla 174 resmi maça çıktı ve bu maçlarda ortalama 1.3 puanlık bir başarı oranı yakaladı.Kulüp yetkilileri, yeni sezon öncesinde hedeflerinin üst sıralar olduğunu belirtirken, Cafer Aydın da yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Artvin Hopaspor’un hedeflerine ulaşması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızın desteğiyle güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum’ dedi.

Cafer Uçar uzun süren futbolculuk kariyerinin ardından Sivasspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak başladığı antrenörlük hayatında daha sonra Beykoz İshaklıspor, Yeni Malatyaspor, Orhangazi Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Sandıklıspor, Hacettepe, Kahramanmaraşspor, Bayrampaşa, Pazarspor, Elazığspor, Zonguldakspor, Bayrampaşa ve son olarakta 2023-24 sezonunda Hopaspor takımında görev yaptı.