Trendyol 1. Lig'e 8. hafta maçları ile devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

27 Eylül Cumartesi:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor) - TRT SPOR

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir) - TRT SPOR

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs) - TRT SPOR

16.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) - TABİİ SPOR 6

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Pendik) - TRT SPOR

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Mersin) - TABİİ SPOR 6

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe) - TRT SPOR

17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk) - TRT SPOR

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk) - TRT SPOR

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana) - TABİİ SPOR 6