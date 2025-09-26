Arca Çorum FK ligdeki sekizinci hafta maçında yarın akşam Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın taktiğini dün yaptı.

Tesis sahasında Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde saat 12’de yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan kaleci Hasan Hüseyin ve Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra 10’a 10 tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Çağdaş Çavuş bu çalışmayı saha içinde izledi ve sık sık oyunu durdururak uyarılarda bulundu.

Çağdaş Çavuş taktik çalışmada Ümraniyespor takımının oyun sistemi hakkında bilgiler verdi ve futbolculara mevkisel uyarılarda bulundu. Takımdan hücuma çıkarken top kaybı yapmamaları ve rakibe boş alan bırakmamalarını istedi.

Serik maçında yapılan hatalar üzerinde duran ve özellikle orta saha ve hücum oyuncularına yapmaları gerekenler konusunda bilgiler veren Çağdaş Çavuş tüm takımdan maça tam konsantrasyon ile kendilerini hazırlamalarını istedi.

Arca Çorum FK Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve akşam saatlerinde İstanbul’a uçacak.