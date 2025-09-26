Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ümraniye-Arca Çorum FK maçını Trabzon bölgesi hakemlerinden Melih Kurt yönetecek.

Kurt’un yardımcılıklarını ise İSamet Özkul, Mehmet Dura ve Levent Gümüşdere yapacak.

33 yaşındaki Melih Kurt, Arca Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. Kurt, kırmızı-siyahlı ekibin geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda, İstanbul’da Başakşehir’e 4-1 yenildiği maçta düdük çalmıştı.