Ümraniyespor’da bu sezon üçüncü teknik adam Bülent Bölükbaşı oldu. Genç teknik adam hafta başında göreve başladı.

Sezona Tuncay Şanlı ile başlayan Ümraniyespor’da alınan kötü sonuçların ardından ayrılık kararı alındı ve takımın başına İlhan Özer getirildi. Ligdeki kötü düşüş bu değişikliğinda çare olmaması üzerine kırmızı beyazlı yönetim bir haftalık arada yapılan görüşmeler sonunda Bülent Bölükbaşı ile anlaştı. Genç teknik adam hafta maçından itibaren takımla çalışmaları başladı.