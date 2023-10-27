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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 15 günlük servisli umre turu ile kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

Akşemseddin Camii önünde düzenlenen programa, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül, Kafile Başkanı Şube Müdürü Servet Türkoğlu, Din Görevlisi Oğuzlar Ağaççamı Köyü Camii İmam Hatibi Yaşar Tufan, müftülük personeli ile 49 umre yolcusunun yakınları katıldı.

İlahi dinletisiyle vatandaşların duygusal anları yaşadığı program, Kur’an-ı kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Yardımcısı Aygül, umre ibadetinin önemi ve umre yolculuğunda yapılması gerekenlerden bahsettiği konuşmasının sonunda umrecilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Program, yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşayan umre yolcularının tekbirler, dualar ve telbiyelerle uğurlanmasının ardından sona erdi.