Osmancık’ta umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşlar, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlama programına Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ardından umre yolcuları tek tek tebrik edildi ve hayırlı yolculuk temennileri ile uğurlandı.

Programda konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör umreye giden vatandaşlara hayırlı bir ibadet ve sağlıklı bir yolculuk dileyerek, “Kutsal yolculuğa çıkan hemşehrilerimizin ibadetlerinin kabul olmasını temenni ediyorum. Rabbim sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, duygu dolu anlara sahne olurken, umre kafilesi alkışlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.