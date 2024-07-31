Çorum Belediyesi’nin sıfır atık alanındaki çalışmaları üniversite öğrencilerine ışık tutuyor.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle önemli projelere imza atan Çorum Belediyesi, çevre ve ekonomiye sağladığı katkılarla dikkat çekiyor.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndaki stajyer öğrenciler Belediye Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyaret etti.

Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf, sıfır atık konularında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere bilgi verildi.

Çorum Belediyesi’nin sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla oluşturduğu 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde evlerden kaynaklı 13 farklı atık toplanıyor.

Kağıt, plastik, metal, camlar, ahşap, tekstil, elektronik, pil, floresan ve cıva içeren atıklar, ilaç, bitkisel atık yağ ve ömrünü tamamlamış otomobil lastikleri atık merkezine kabul ediliyor. Lisanslı firmalara ulaştırılan bu atıklar geri dönüşümleri sağlanıyor.

