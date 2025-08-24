İstanbul'da iç mimarlık okuyan 24 yaşındaki Helin Uçar, yaşadığı evde ölü bulundu. Uçar'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş'taki Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Uçar'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi.
EVE ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ
Eve çilingirle giren yakınları, Uçar'ı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk incelemelerde genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özel bir üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Helin Uçar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Uçar'ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.