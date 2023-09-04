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Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen Dolma Turşu Çilek Festivali'ne katılan ünlü şarkıcı Ece Mumay yoğun ilgiyle karşılandı.

Mumay sevilen şarkılarını konsere gelen binlerce vatandaşla hep bir ağızdan söyledi. Büyük bir coşkunun yaşandığı konser sonunda Belediye Başkanı Ali Sülük Ece Mumay’a çiçek takdim etti.

Belediye Başkanı Ali Sülük, “Gençlerimizden gelen yoğun istek üzerine, bu yıl ki festivalimizde onlar için muhteşem gençlik konseri düzenledik. Ünlü şarkıcı Ece Mumay’ı İskilipli hayranları ile buluşturduk” dedi.