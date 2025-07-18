Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği(DSYB), üreticilerle süt hijyeni ve kalite artışı için istişare toplantısı düzenledi.
Toplantı sonrası yeni TMR Yem Tesisi sahasında inceleme yapıldı.
Birliğin hizmet binasında düzenlenen toplantıda, otomatik sağım sistemi kullanan üreticilerle süt hijyeni ve kalitesinin artırılmasına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, temeli atılan yeni TMR Yem Tesisi sahasında incelemeler yapılarak üreticilere süreç hakkında bilgi verildi.
DSYB Başkanı Yılmaz Kaya, üreticilere ve üyelere temelini yeni attıkları TMR Yem Tesisi alanını gezdirerek, üreticilere sürecin işleyişi hakkında bilgi verdi.
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