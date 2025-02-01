Trendyol 1. Lig’de küme düşmeme mücadelesi gösteren Şanlıurfaspor, ikinci yarı için yeniden takım kuruyor.

Sarı yeşilli takım daha önce anlaştığı altı futbolcunun lisanslarını çıkardı ve İstanbulspor maçında forma giyebilecekler.

Transfer yasağı bulunan Urfaspor sattığ iki futbolcudan gelen para ile yasağı kaldırdı ve anlaştığı altı futbolcuya resmi imzaları attırdı. Devre arası transfer dönemi için uzun zamandır transfer tahtasının açılmasını bekliyordu. Şanlıurfaspor Yönetimi, gereken borçların ödemesini yaparak transfer tahtasını açtı. İkinci devre için anlaşma sağladığı 6 futbolcuyla da sözleşme imzaladı. Sarı-Yeşilli ekip, Boluspor’dan Chukwuma Emmanuel Akabueze, Yeni Malatyaspor Phılıp Gamelı Awuku, Trabzospor’dan Safa Kınalı, Silvan Belediyespor’dan eski oyuncusu Seyit Gazanfer, Keçiörengücü takımından Ahmet Yavuz, Pendikspor’dan Leandro Deyrinio Kappel, Manisa Futbol Kulübü’nden Wrıedt Kwasu Okyere’ye lisans çıkardı.