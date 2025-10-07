Çankırı Eldivan’da yapılan Trap yarışmalarında Çorumlu sporcu Resul Güler profeslonel trap atışlarında birinciliği kazandı.

Çankırı Eldivan 2. Avcı ve Atıcı Buluşmasına ev sahibi Çankırı ile birlikte. Çorum, Samsun, Tosya, Kütahya, Amasya ve Sakarya illerinden tüm kategorilerinde toplam 400’e yakın atıcı katıldı.

Çorum’dan 19 plakayı temsilen 19 sporcu Çankırı Eldivan’da atış yaptı. Büyük erkekler profesyonel trap kategorisinde mücadele eden Çorum Gençlikspor kulübünden Resul Güler zorlu rakiplerini geride bırakarak birincilik ödülünün sahibi oldu.