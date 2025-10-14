Çorum’un Laçin ve Osmancık ilçelerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çorum merkez, Osmancık ve Laçin İlçelerinde yaptığı kontrol ve adli aramalarda, 1034 gram kubar esrar, 202 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 54 adet sentetik ecza, 3 gram metamfetamin, 2 adet kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca fişeği ve 1 adet kubar esrar öğütücüsü ele geçirdi.

Olay ile ilgili yakalanan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi.