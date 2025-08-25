Çorum halkına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Özel Elitpark Hastanesi doktor kadrosunu tecrübeli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Gülşah Kızılgedik ile daha da güçlendirdi.

Uzm. Dr. Gülşah Kızılgedik, gebelik takibi, riskli gebelik takibi, normal doğum, sezaryen doğum, korunma yöntemleri, vajinusmus, jinekolojik ameliyatlar, laporoskopik (kapalı) ameliyatlar, histereskopi (kameralı rahim içi görüntüleme), genital estetik, ürogenital (idrar kaçırma) ameliyatlar, rahim ağzı kanseri taraması tanı ve tedavileri ile Özel Elitpark Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

GÜLŞAH KIZILGEDİK KİMDİR?

1993 Çorum doğumlu evli ve bir çocuğu olan Kızılgedik ilk ve orta öğrenimini Çorum’da, tıp fakültesi eğitimini ise 2011-2017 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Uzmanlık eğitimini 2018-2023 yılları arasında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim dalında alan Kızılgedik, 2023-2025 yılları arasında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaptı.