Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

PENDİKSPOR 3-0'DAN DÖNDÜ



Erzurumspor FK, 11. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 19. dakikada Brandon Baiye ve 24. dakikada Benhur Keser'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Pendikspor ise ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı geri döndü. İstanbul ekibinin gollerini 63. dakikada Mallik Wilks, 71. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 88. dakikada Thuram attı.

Bu sonucun ardından iki takım da 5 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Sarıyer deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.