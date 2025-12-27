CHP Sağlık İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemal Demir, yaptığı açıklamada Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yıllardır süren ve öğrencilerin klinik eğitimine büyük katkı sağlayan bir işbirliğinin, bu yıl İl Sağlık Müdürlüğünün tek taraflı kararıyla askıya alındığını belirterek, “Üniversite ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol çerçevesinde, fakültenin akademik kadrosunda bulunmayan ancak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan uzman hekimlerin eğitim vermesi aniden engellendi” dedi.

Söz konusu uygulamaya göre; bazı alanlarda fakültedeki akademisyen sayısının yetersiz kalması, diğer akademisyenlerin ders yükünün hafifletilerek klinik ve araştırma faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmalarının sağlanması ve öğrencilere geniş bir uzman yelpazesinden pratik deneyim aktarılması gibi gerekçelerle, Başhekimlik ve İl Sağlık Müdürlüğü onayıyla, Bakanlık kadrosundaki uzman hekimlerin derslere girdiklerini kaydeden Cemal Demir, “Bu hekimler, ek ders ücreti talep etmeyerek üniversiteye mali yük oluşturmadıkları gibi, hastanedeki MHRS randevularını da iptal etmeden eğitime katkı sunuyordu. Bu sistem, öğrencilerin tıbbın farklı alt dallarında, sahada aktif çalışan hekimlerden pratik bilgiler almasını ve eğitimde çeşitliliğin sağlanmasını mümkün kılıyordu. Sistemin aniden durdurulmasıyla, öğrenciler bu zengin eğitim deneyiminden mahrum kalmış oldu. Konunun bir diğer kritik boyutu ise akademik kariyerler üzerindeki olumsuz etkisi. Söz konusu uzman hekimler, yalnızca ders vermekle kalmayıp, Tıp Fakültesi akademisyenleriyle ortak bilimsel araştırmalar yapıyor ve makaleler yayınlıyordu. Son yıllarda yürürlüğe giren ve doçentlik için en az iki yıl ders verme şartı getiren yönetmelik düşünüldüğünde, bu keyfi engelleme, aynı zamanda bu hekimlerin doçentlik başvurularının önünü kesmiş oluyor. Bu durum, meslektaşlarının akademik ilerleme hakkını keyfi olarak kısıtladığı gerekçesiyle hukuka da aykırı görülüyor. Dolayısıyla bu karar, ülke genelinde zaten zorlanan tıp fakültelerinin akademik personel sayısını daha da azaltacak dolaylı bir tehdit oluşturuyor. Özellikle son dönemde birçok akademisyenin üniversitelerden ayrılarak özel sektöre geçtiği ve ilimizin coğrafi konumu itibariyle büyük metropoller kadar talep görmediği bir ortamda, yetişmiş insan kaynağının önünü açacak adımlar atılması gerekirken, tam aksi bir uygulama ile karşı karşıya kalınmış olması tepki çekiyor” dedi.