Ahmet Uzun'un sahibi olduğu Uzun Dayanıklı Tüketim Vestel Showroom Mağazasının (Uzun DTM), Çorum'daki 2. Şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye genelinde 10 şubesi olan Uzun Dayanıklı Tüketim Vestel Showroom Mağazası'nın 11. şubesi dün İnönü Caddesi Numara 23(Denizbank yanı) adresinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Uzun Dayanıklı Tüketim Vestel Showroom Mağazası sahibi Ahmet Uzun, yaptığı açıklamada, "Çorum halkına kaliteli Vestel ürünlerini daha ucuza sunmak için Çorum'daki 2. şubemizi açtık. Değerli Çorum halkının teveccühüne layık olmak için güler yüzlü personellerimizle haftanın 7 günü hizmet vereceğiz.Uygun ve açılışa özel fiyatlarla tüm Çorum halkını açılışımıza bekliyoruz" dedi.

Açılış törenine İl Defterdarı Erkan Ciğer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Vestel Karadeniz Bölge Müdürü Necati Zaman, Vestel Satış Yöneticisi Mehmet Ali Koşar ile davetliler katıldı.