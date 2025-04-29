Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde 5 çocuk annesi Rabia Şen ileboşanma aşamasında olduğu eşi S.Ş. arasında evde tartışma çıktı.

5 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Tartışmanın büyüdüğü olayda S.Ş., Rabia Şen'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 38 yaşındaki kadın, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Rabia Şen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, nöbetçi savcı olay yerinde inceleme yaptı. S.Ş.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

BİR SÜRE EVİ TERK ETMİŞ

Çiftin daha önce sık sık kavga ettikleri, Rabia Şen'in bir süre evi terk ettiği, ardından eşiyle barışarak geri döndüğü ancak sorunlarının devam ettiği öğrenildi.