Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Çorumlu iş insanları Mustafa Oğuz ve Emrah Ilıca ile Japon Büyükelçiliğine giderek Ekonomi Bölümü Ateşesi Wataru ISHII ile görüştü.

ILICA KARDEŞLER ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Vakıf 19 olarak turizmin yanında iş insanlarının farkı ülkelerle ticaretlerinin geliştirilmesi içinde çaba sarf ettiklerini belirten Alper Bilan, “Vakıf 19 üyemiz ve Çorum'un önemli sanayicilerinden sayın Mustafa, Oğuz ve Emrah Ilıca ile Japon Büyük elçiliğine giderek Ekonomi Bölümü Ateşesi sayın Wataru ISHII ile karşılıklı bir görüşme yaptık. Sayın Ilıca, ürünlerini tanıtarak karşılıklı ticaretin gelişmesi girişimlerde bulundu. Bu girişimlerin memleketimiz adına faydalar üretmesini diliyorum. Vakıf 19 olarak sanayicilerimize ve iş insanlarımıza her zaman büyükelçilikler düzeyinde destek olmaya hazırız” dedi.