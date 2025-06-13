Vakıfbank Bölge Müdürü Bayram Gökçe, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Vakıfbank'tan esnaf ve sanatkarlara kredi müjdesinin geldiğini duyurdu.

60 AYA VARAN KREDİ

Gür; "1 milyon TL'ye kadar yüzde 3,95'den başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vadeli krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız Vakıfbank Çorum Şubesi'ne giderek veya görselde ki telefon numaralarından detaylı bilgi alabilirler. Zor günler geçiren esnafımıza bu imkanı sunan Vakıfbank yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı