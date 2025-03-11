Vali Ali Çalgan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik yöneticileri ve oda başkanları tarafından karşılanan Vali Çalgan’a ayrıca Birlik Başkanı Recep Gür tarafından çiçek takdim edildi.

Ziyarette Birlik makamında Başkan Gür, birlik yöneticileri ve oda başkanları ile bir süre sohbet eden Vali Çalgan daha sonra Birlikte faaliyet gösteren esnaf odalarını tek tek gezdi. Birlik yemekhanesi ve toplantı salonunda da incelemelerde bulunan Vali Ali Çalgan, Birlik Başkanı Recep Gür nezdinde tüm oda başkanları ve Çorumlu esnaf ve sanatkarların Ramazan aylarını tebrik etti.

Çorum merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerini de yetkili ağızlardan dinleyen Vali Çalgan’a nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Gür, kendilerine esnaf ve sanatkarlara verdiği önem ve destek için teşekkür etti.

Ziyarette; Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt ve Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin de hazır bulundu.