Kemer Uluslararası Bocce (Petank) Şampiyonasında Çorumlu sporcular takımlarda ve çift erkeklerde dört altın ve bir bronz madalya kazandılar.Çorum takımı kürsüye ambargo koydu.

6-10 Kasımtarihleri arasında Antalya Kemer’de düzenlenen Uluslararası Bocce Petank Şampiyonasında Çorumlu sporcular çift erkeklerde Burak Poyraz Taşan partneri Bekirt Şertürk ile tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olurken Ömer Ceylan ise partneri Yusuf Utku Gözenbaş ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Takım müsabakalarında ise Çorum takımı Burak Poyraz Taştan, Mehmet Yalçın ve Muhammed Yasin Çinkaya’dan oluşan kadrosu ile 92 takım arasında yenilgisiz şampiyonluğu kazandı.

Uluslararası Bocce Betank şampiyonasında üstün bir başarı elde ederek dört altın bir bronz madalya kazanan sporcuları tebrik eden İl Temsilcisi ve antrenörü Hakan Çıtak ‘Ayrıca Burak Poyraz Taşan’ın milli takım adına yarışacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Bu başarıları elde etmemizde bizlere verdiği büyük destek ile her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Şube Müdürü Gürsel Gündüz’e şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum’ dedi.